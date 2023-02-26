Гладышев Михаил Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: Гладышев Харитон Алексеев
Мать: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
До 1855
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Зюзикова (Гладышева) Мария Михайлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1884
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.05.1886
Дочь: (Гладышева) Александра Михайлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: (Гладышева) Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно