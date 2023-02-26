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Гладышев Михаил Харитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Гладышев Харитон Алексеев

Мать: Ульяна Корнеева

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гладышев Ефим Михайлов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Зюзикова (Гладышева) Мария Михайлова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Гладышев Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1886

Дочь: (Гладышева) Александра Михайлова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: (Гладышева) Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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