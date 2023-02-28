Гладышев Ефим Михайлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Гладышев Михаил Харитонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Вольская Ефросиния Ефимова
Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова
Рождение ребёнка
26.11.1899
Сын: Гладышев Николай Ефимович
Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова
Смерть
Неизвестно