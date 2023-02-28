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Гладышев Ефим Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Гладышев Михаил Харитонов

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Вольская Ефросиния Ефимова

Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Гладышев Федор Ефимов

Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гладышев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1899

Сын: Гладышев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Гладышева Евгения Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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