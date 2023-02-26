Гладышева Евгения Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Вольская (Гладышева) Ефросиния Ефимова
Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов
Рождение ребёнка
26.11.1899
Сын: Гладышев Николай Ефимович
Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов
Смерть
Неизвестно