Гладышева Евгения Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Евгения Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Вольская (Гладышева) Ефросиния Ефимова

Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Гладышев Федор Ефимов

Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гладышев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1899

Сын: Гладышев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Гладышев Ефим Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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