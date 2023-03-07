Вольская (Гладышева) Ефросиния Ефимова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
03.02.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1897
Дочь: Ксения Владимирова
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Рождение ребёнка
29.05.1898
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Рождение ребёнка
26.02.1900
Сын: Вольский Арсений Владимирович
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Евдокия Владимирова
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Рождение ребёнка
26.09.1903
Сын: Вольский Александр Владимиров
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Вольский Виктор Владимиров
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Владимирова
Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов
Смерть
Неизвестно