Вольская (Гладышева) Ефросиния Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская (Гладышева) Ефросиния Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гладышев Ефим Михайлов

Мать: Гладышева Евгения Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1897

Дочь: Ксения Владимирова

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1898

Сын: Вольский Иван Владимиров

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Вольский Арсений Владимирович

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Евдокия Владимирова

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Вольский Александр Владимиров

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Вольский Виктор Владимиров

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Владимирова

Отец ребёнка: Вольский Владимир Ульянов

Смерть
Неизвестно
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