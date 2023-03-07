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Вольский Владимир Ульянов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.07.1858

Дата смерти

17.05.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1858

Отец: Вольский Ульян Андреев

Мать: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1897

Дочь: Ксения Владимирова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1898

Сын: Вольский Иван Владимиров

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Вольский Арсений Владимирович

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Евдокия Владимирова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Вольский Александр Владимиров

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Вольский Виктор Владимиров

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Владимирова

Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова

Смерть
17.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
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