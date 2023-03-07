Вольский Владимир Ульянов
Место рождения
Дата рождения14.07.1858
Дата смерти17.05.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1858
Бракосочетание
03.02.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1897
Дочь: Ксения Владимирова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Рождение ребёнка
29.05.1898
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Рождение ребёнка
26.02.1900
Сын: Вольский Арсений Владимирович
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Евдокия Владимирова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Рождение ребёнка
26.09.1903
Сын: Вольский Александр Владимиров
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Вольский Виктор Владимиров
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Владимирова
Мать ребёнка: Вольская Ефросиния Ефимова
Смерть
17.05.1909
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище