Вольская Стефанида Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1857
Дочь: Агрипина Ульянова
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Рождение ребёнка
14.07.1858
Сын: Вольский Владимир Ульянов
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Рождение ребёнка
23.01.1861
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Рождение ребёнка
15.06.1871
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Рождение ребёнка
09.01.1874
Сын: Вольский Григорий Ульянов
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Рождение ребёнка
12.09.1877
Отец ребёнка: Вольский Ульян Андреев
Смерть
Неизвестно