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Вольский Арсений Ульянов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Вольский Ульян Андреев

Мать: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Пелагея Арсениева

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1896
отпускной фейерверкер
Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Анастасия Арсениева

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Вольский Алексей Арсениев

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Вольский Иван Арсениев

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Вольский Гавриил Арсениев

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Вольский Василий Арсениев

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1908

Дочь: Параскева Арсениева

Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольская Вера Стефанова

Смерть
Неизвестно
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