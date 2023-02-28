Вольский Арсений Ульянов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Пелагея Арсениева
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Военная служба
1896
отпускной фейерверкер
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Анастасия Арсениева
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Вольский Алексей Арсениев
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Рождение ребёнка
30.03.1904
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Вольский Гавриил Арсениев
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Вольский Василий Арсениев
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Рождение ребёнка
28.10.1908
Дочь: Параскева Арсениева
Мать ребёнка: Вольская Вера Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольская Вера Стефанова
Смерть
Неизвестно