Вольская (Бобинская (Бабинская)) Вера Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольская (Бобинская (Бабинская)) Вера Стефанова

Вольская (Бобинская (Бабинская)) Вера Стефанова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Бабинский Стефан Иванов

Мать: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1896

Дочь: Пелагея Арсениева

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Анастасия Арсениева

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Вольский Алексей Арсениев

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Вольский Иван Арсениев

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Вольский Гавриил Арсениев

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1907

Сын: Вольский Василий Арсениев

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1908

Дочь: Параскева Арсениева

Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Арсений Ульянов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close