Вольская (Бобинская (Бабинская)) Вера Стефанова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
06.10.1896
Дочь: Пелагея Арсениева
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Анастасия Арсениева
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Вольский Алексей Арсениев
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
30.03.1904
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Вольский Гавриил Арсениев
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
26.03.1907
Сын: Вольский Василий Арсениев
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Рождение ребёнка
28.10.1908
Дочь: Параскева Арсениева
Отец ребёнка: Вольский Арсений Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно