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Бабинский Стефан Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.07.1863

Жена: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1863

Сын: Бабинский Николай Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Вольская Вера Стефанова

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1871

Сын: Бабинский Лаврентий Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1874

Сын: Бабинский Стефан Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1876

Сын: Бабинский Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Бобинский Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.04.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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