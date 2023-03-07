Бабинский Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти08.04.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1863
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1863
Сын: Бабинский Николай Стефанов
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Вольская Вера Стефанова
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
10.08.1871
Сын: Бабинский Лаврентий Стефанов
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
26.03.1874
Сын: Бабинский Стефан Стефанов
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
06.10.1876
Сын: Бабинский Сергей Стефанов
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Рождение ребёнка
До 1887
Мать ребёнка: Бабинская Агрипина Николаева
Смерть
08.04.1891
Причина смерти: от натуральной