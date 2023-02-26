Бабинский Николай Стефанов
Место рождения
Дата рождения26.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1863
Бракосочетание
25.05.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887
Мать ребёнка: Бабинская Мелания Васильева
Рождение ребёнка
?.01.1891
Дочь: (Бабинская) Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Бабинская Мелания Васильева
Рождение ребёнка
01.04.1892
Сын: Бабинский Георгий Николаев
Мать ребёнка: Бабинская Мелания Васильева
Смерть
Неизвестно