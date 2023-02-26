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Бабинский Николай Стефанов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1863

Отец: Бабинский Стефан Иванов

Мать: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1886

Жена: Бабинская Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Бабинский Иван Николаев

Мать ребёнка: Бабинская Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1891

Дочь: (Бабинская) Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Бабинская Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1892

Сын: Бабинский Георгий Николаев

Мать ребёнка: Бабинская Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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