Бабинская Мелания Васильева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ксензов Василий Ильин
Мать: Домника Герасимова
Бракосочетание
25.05.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887
Отец ребёнка: Бабинский Николай Стефанов
Рождение ребёнка
?.01.1891
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Бабинский Николай Стефанов
Рождение ребёнка
01.04.1892
Сын: Бабинский Георгий Николаев
Отец ребёнка: Бабинский Николай Стефанов
Смерть
Неизвестно