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Бабинская Мелания Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ксензов Василий Ильин

Мать: Домника Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1886

Муж: Бабинский Николай Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Бабинский Иван Николаев

Отец ребёнка: Бабинский Николай Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.01.1891

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Бабинский Николай Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1892

Сын: Бабинский Георгий Николаев

Отец ребёнка: Бабинский Николай Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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