Домника Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Бородинское волостное правление
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1847
Сын: Ксензов (корнеев Тож) Максим Васильев
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бабинская Мелания Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин
Смерть
Неизвестно