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Домника Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ксензов Василий Васильев

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Бородинское волостное правление
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1847

Сын: Ксензов (корнеев Тож) Максим Васильев

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бабинская Мелания Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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