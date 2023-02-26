Ксензов Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Бородинское волостное правление
Рождение ребёнка
05.08.1847
Сын: Ксензов (корнеев Тож) Максим Васильев
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бабинская Мелания Васильева
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Домника Герасимова
Смерть
Неизвестно