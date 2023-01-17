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Бабинский Стефан Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1874

Отец: Бабинский Стефан Иванов

Мать: Бабинская Агрипина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.05.1903

Жена: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Бабинский Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1909

Дочь: Антонина Стефанова

Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Бабинский Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1914

Сын: Бабинский Яков Стефанович

Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1916

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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