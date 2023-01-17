Бабинский Стефан Стефанов
Место рождения
Дата рождения26.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1874
Бракосочетание
28.05.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Бабинский Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Антонина Стефанова
Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова
Рождение ребёнка
26.10.1911
Сын: Бабинский Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова
Рождение ребёнка
29.04.1914
Сын: Бабинский Яков Стефанович
Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова
Рождение ребёнка
31.05.1916
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Бабинская Неонила Михайлова
Смерть
Неизвестно