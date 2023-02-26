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Бабинская Неонила Михайлова

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Место рождения

Даниловская волость Ельнинского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: ?

Мать: ?

Даниловская волость Ельнинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1903

Муж: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Бабинский Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1909

Дочь: Антонина Стефанова

Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Бабинский Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1914

Сын: Бабинский Яков Стефанович

Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1916

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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