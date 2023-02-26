Бабинская Неонила Михайлова
Место рожденияДаниловская волость Ельнинского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.05.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Бабинский Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
03.06.1909
Дочь: Антонина Стефанова
Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
26.10.1911
Сын: Бабинский Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
29.04.1914
Сын: Бабинский Яков Стефанович
Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
31.05.1916
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Бабинский Стефан Стефанов
Смерть
Неизвестно