Вольский Ульян Андреев
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти01.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
06.11.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1857
Дочь: Агрипина Ульянова
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
14.07.1858
Сын: Вольский Владимир Ульянов
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
23.01.1861
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
15.06.1871
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
09.01.1874
Сын: Вольский Григорий Ульянов
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
12.09.1877
Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова
Смерть
01.01.1900
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище