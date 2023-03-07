Вольский Ульян Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольский Ульян Андреев

Вольский Ульян Андреев

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

01.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Вольский Андрей Тимофеев

Мать: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1857

Дочь: Агрипина Ульянова

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1858

Сын: Вольский Владимир Ульянов

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1861

Сын: Вольский Иван Ульянов

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Вольский Арсений Ульянов

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1871

Сын: Вольский Тихон Ульянов

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1874

Сын: Вольский Григорий Ульянов

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1877

Сын: Вольский Никита Ульянов

Мать ребёнка: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close