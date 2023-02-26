Вольский Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти28.07.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Бракосочетание
22.01.1839
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840
Дочь: (Вольская) Ксения Андреева
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
26.04.1842
Дочь: (Вольская) Пелагия Андреева
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
06.01.1844
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Кошелева (Вольская) Мария Андреева
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Смерть
28.07.1845
Рождение ребёнка
11.08.1845
Дочь: (Вольская) Наталия Андреева
Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)