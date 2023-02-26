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Вольский Андрей Тимофеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Вольский Ульян Андреев

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840

Дочь: (Вольская) Ксения Андреева

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1842

Дочь: (Вольская) Пелагия Андреева

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Вольский Иван Андреев

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1844

Сын: Вольский Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Кошелева (Вольская) Мария Андреева

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Смерть
28.07.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1845

Дочь: (Вольская) Наталия Андреева

Мать ребёнка: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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