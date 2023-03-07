Вольский Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти25.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Вольская Дария Павлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1874
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
08.03.1876
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Вольская Дария Павлова
Рождение ребёнка
До 1879
Мать ребёнка: Вольская Дария Павлова
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: Вольская Дария Павлова
Бракосочетание
20.04.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
25.04.1897
Причина смерти: от натуральной