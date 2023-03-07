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Вольский Иван Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

25.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Вольский Андрей Тимофеев

Мать: Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Вольская Дария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1874
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
08.03.1876

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Вольская Дария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Вольский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Вольская Дария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Вольский Григорий Иванов

Мать ребёнка: Вольская Дария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.04.1884

Жена: Вольская Любовь Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
25.04.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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