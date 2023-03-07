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Вольская (Голенкина) Дария Павлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

03.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Голенкин Павел Стефанов

Мать: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Вольский Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1876

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Вольский Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Вольский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Вольский Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Вольский Григорий Иванов

Отец ребёнка: Вольский Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.03.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
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