Вольская (Голенкина) Дария Павлова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти03.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
04.02.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1876
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Вольский Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1879
Отец ребёнка: Вольский Иван Андреев
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Вольский Иван Андреев
Смерть
03.03.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище