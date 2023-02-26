Голенкин Павел Стефанов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти23.11.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Голенкин Стефан Стефанов
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
25.01.1839
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1839
Дочь: (Голенкина) Анна Павлова
Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
14.03.1843
Дочь: (Голенкина) Александра Павлова
Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
08.10.1845
Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вольская (Голенкина) Дария Павлова
Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова
Смерть
23.11.1855