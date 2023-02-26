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Голенкин Павел Стефанов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.11.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Голенкин Стефан Стефанов

Мать: Анна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1839

Жена: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1839

Дочь: (Голенкина) Анна Павлова

Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Голенкин Захарий Павлов

Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1843

Дочь: (Голенкина) Александра Павлова

Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1845

Сын: Голенкин Яков Стефанов

Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голенкин Герасим Павлов

Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вольская (Голенкина) Дария Павлова

Мать ребёнка: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.11.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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