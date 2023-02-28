Голенкин Герасим Павлов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти24.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
28.05.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Надежда Герасимова
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Туровникова - Герасимова София Герасимова
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
03.02.1876
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Голенкин Василий Герасимов
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
31.08.1879
Дочь: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Голенкин Сергей Герасимов
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Смерть
24.02.1886