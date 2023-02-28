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Голенкин Герасим Павлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

24.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Голенкин Павел Стефанов

Мать: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.05.1872

Жена: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Надежда Герасимова

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Туровникова - Герасимова София Герасимова

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1876

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Голенкин Василий Герасимов

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1879

Дочь: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Голенкин Сергей Герасимов

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.02.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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