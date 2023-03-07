Голенкина-Павлова (Сигаева) Дария Семёнова
Место рождения
Дата рождения03.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1852
Бракосочетание
28.05.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Надежда Герасимова
Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Туровникова - Герасимова София Герасимова
Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов
Рождение ребёнка
03.02.1876
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Голенкин Василий Герасимов
Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов
Рождение ребёнка
31.08.1879
Дочь: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова
Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Голенкин Сергей Герасимов
Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов
Бракосочетание
23.04.1886
Муж: Павлов Андрей Фадеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Бремз Анна Андреева
Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
23.01.1892
Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
22.10.1895
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Павлов Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев
Смерть
Неизвестно