Голенкина-Павлова (Сигаева) Дария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкина-Павлова (Сигаева) Дария Семёнова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1852

Отец: Сигаев Семён Матвеев

Мать: Сигаева Мавра (Марфа) Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.05.1872

Муж: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Надежда Герасимова

Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Туровникова - Герасимова София Герасимова

Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1876

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Голенкин Василий Герасимов

Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1879

Дочь: Новикова Ефимия (Евдокия) Герасимова

Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Голенкин Сергей Герасимов

Отец ребёнка: Голенкин Герасим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.04.1886

Муж: Павлов Андрей Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Бремз Анна Андреева

Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Павлов Григорий Андреев

Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1895

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Павлов Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Павлов Андрей Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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