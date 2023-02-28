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Павлов Андрей Фадеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1859

Отец: Фандырев Фадей Павлов

Мать: Фандырева Марфа Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.04.1886

Жена: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1886
уволенный в запас младший унтер-офицер 74-го резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Бремз Анна Андреева

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Павлов Григорий Андреев

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1895

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Павлов Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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