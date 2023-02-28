Павлов Андрей Фадеев
Место рождения
Дата рождения06.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1859
Отец: Фандырев Фадей Павлов
Мать: Фандырева Марфа Семёнова
Бракосочетание
23.04.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1886
уволенный в запас младший унтер-офицер 74-го резервного пехотного батальона
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Бремз Анна Андреева
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
23.01.1892
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
22.10.1895
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Павлов Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Смерть
Неизвестно