Бремз (Фадеева - Павлова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бремз (Фадеева - Павлова) Анна Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: Павлов Андрей Фадеев

Мать: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.07.1906

Муж: Бремз Александр Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Вера Александрова

Отец ребёнка: Бремз Александр Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Бремз Павел Александров

Отец ребёнка: Бремз Александр Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Бремз Александр Александров

Отец ребёнка: Бремз Александр Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Бремз Михаил Александров

Отец ребёнка: Бремз Александр Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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