Бремз (Фадеева - Павлова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения01.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887
Бракосочетание
02.07.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1908
Дочь: Вера Александрова
Отец ребёнка: Бремз Александр Романов
Рождение ребёнка
09.02.1910
Отец ребёнка: Бремз Александр Романов
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Бремз Александр Александров
Отец ребёнка: Бремз Александр Романов
Рождение ребёнка
17.05.1914
Отец ребёнка: Бремз Александр Романов
Смерть
Неизвестно