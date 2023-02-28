Бремз Александр Романов
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1814
учитель Няньковичского училища
Бракосочетание
02.07.1906
Жена: Бремз Анна Андреева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1908
Дочь: Вера Александрова
Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева
Рождение ребёнка
09.02.1910
Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева
Работа или профессия
1910
Учитель Подсосовского сельского училища
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Бремз Александр Александров
Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева
Рождение ребёнка
17.05.1914
Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: Рядовой Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: Пропал без вести Дата события: 21-25.11.1914 Источник: «Именной список №578 убитым, раненым и без вести... Показать все
Смерть
Неизвестно