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Бремз Александр Романов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1814
учитель Няньковичского училища
Рождение
До 1886

Отец: Бремз ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.07.1906

Жена: Бремз Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Вера Александрова

Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Бремз Павел Александров

Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1910
Учитель Подсосовского сельского училища
Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Бремз Александр Александров

Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Бремз Михаил Александров

Мать ребёнка: Бремз Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: Рядовой Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: Пропал без вести Дата события: 21-25.11.1914 Источник: «Именной список №578 убитым, раненым и без вести... Показать все
Смерть
Неизвестно
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