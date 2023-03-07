Сигаева (Паршина) Мавра (Марфа) Андреева
Место рождения
Дата рождения23.03.1823
Дата смерти31.05.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Паршин Андрей Лукин
Муж: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Сын: Сигаев Иван Семёнов
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Голенкина-Павлова Дария Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Сын: Сигаев Симон Семёнов
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев
Дочь: Шекина - Зарянкина Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев