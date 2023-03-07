Сигаева (Паршина) Мавра (Марфа) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигаева (Паршина) Мавра (Марфа) Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.03.1823

Дата смерти

31.05.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1823

Отец: Паршин Андрей Лукин

Мать: Паршина Матрона Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1840

Муж: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1842

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1843

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1843

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1844

Сын: Сигаев Иван Семёнов

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1845

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1847

Сын: Сигаев Гавриил Семёнов

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1850

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1852

Дочь: Голенкина-Павлова Дария Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1854

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1855

Сын: Сигаев Симон Семёнов

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1856

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1860

Дочь: Шекина - Зарянкина Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Сигаев Семён Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.05.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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