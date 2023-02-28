Шекина - Зарянкина (Сигаева) Анастасия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекина - Зарянкина (Сигаева) Анастасия Семёнова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1860

Отец: Сигаев Семён Матвеев

Мать: Сигаева Мавра (Марфа) Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1882

Муж: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Абрамова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Зарянкин Василий Петров

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1886

Сын: Шекин - Зарянкин Фёдор Петров

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Шекин Иван Петров

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1893

Сын: Щекин Павел ст.

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1896

Сын: Шекин Павел Петров

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1898

Сын: Шекин Стефан Петров

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1902

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Шекин Георгий Петров

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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