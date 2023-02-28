Шекина - Зарянкина (Сигаева) Анастасия Семёнова
Место рождения
Дата рождения16.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1860
Бракосочетание
27.01.1882
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Абрамова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
27.12.1883
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
10.08.1886
Сын: Шекин - Зарянкин Фёдор Петров
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
03.04.1888
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
19.10.1890
Сын: Шекин Иван Петров
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
01.06.1893
Сын: Щекин Павел ст.
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
09.07.1896
Сын: Шекин Павел Петров
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
29.10.1898
Сын: Шекин Стефан Петров
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
29.10.1902
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Шекин Георгий Петров
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Пётр мл
Смерть
Неизвестно