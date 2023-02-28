Абрамова (Зарянкина) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения24.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1882
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов
Бракосочетание
31.01.1907
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1907
Дочь: Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов
Рождение ребёнка
05.07.1915
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов
Смерть
Неизвестно