Абрамова (Зарянкина) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Зарянкина) Параскева Петрова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1882

Отец: Шекин - Зарянкин Пётр мл

Мать: Шекина - Зарянкина Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1907

Муж: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1907

Дочь: Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1915

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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