Абрамов - Попов Пётр Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1882

Отец: Попов Спиридон (Авраамов)

Мать: Попова Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1907

Жена: Абрамова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1907

Дочь: Клавдия Петрова

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1909

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1915

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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