Абрамов - Попов Пётр Спиридонов
Место рождения
Дата рождения08.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1882
Отец: Попов Спиридон (Авраамов)
Мать: Попова Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова
Бракосочетание
31.01.1907
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1907
Дочь: Клавдия Петрова
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
15.03.1909
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
05.07.1915
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Абрамова Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно