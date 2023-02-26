Попова Ирина Филиппова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1873
Сын: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
08.12.1875
Дочь: (Абрамова) Анна ст
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
31.03.1878
Дочь: (Попова) Мария Спиридонова
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
31.07.1879
Дочь: Мартынова (Абрамова) Анна мл
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
08.08.1882
Сын: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
19.09.1885
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
До 29.08.1887
Дочь: (Абрамова) Елизавета Спиридонова
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Рождение ребёнка
26.06.1890
Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)
Смерть
1891