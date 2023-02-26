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Попова Ирина Филиппова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1873

Муж: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1873

Сын: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1875

Дочь: (Абрамова) Анна ст

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1878

Дочь: (Попова) Мария Спиридонова

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1879

Дочь: Мартынова (Абрамова) Анна мл

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1882

Сын: Абрамов - Попов Пётр Спиридонов

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1885

Сын: Попов Дмитрий Спиридонов

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 29.08.1887

Дочь: (Абрамова) Елизавета Спиридонова

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Попов Иоанн Спиридонов

Отец ребёнка: Попов Спиридон (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1891

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