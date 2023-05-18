Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Место рождения
Дата рождения24.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
24.12.1873
Отец: Попов Спиридон (Авраамов)
Мать: Попова Ирина Филиппова
Бракосочетание
03.02.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1893
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
11.09.1894
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
25.07.1896
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
22.09.1897
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
30.06.1901
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
22.05.1902
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
28.09.1904
Сын: Абрамов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: Евдокия ст.
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Абрамова Ефросиния Семёнова
Смерть
Неизвестно