Абрамова Ефросиния Семёнова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Дочь: (Абрамова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Дочь: (Абрамова) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Сын: Абрамов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Дочь: (Абрамова) Евдокия ст.
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Дочь: (Абрамова) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов
Дочь: (Абрамова) Параскева Васильева
Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов