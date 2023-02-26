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Абрамова Ефросиния Семёнова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1893

Сын: Абрамов Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1894

Сын: Абрамов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Абрамов Николай Васильев

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1897

Сын: Абрамов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: (Абрамова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1901

Дочь: (Абрамова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1902

Сын: Абрамов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Абрамов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: (Абрамова) Евдокия ст.

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: (Абрамова) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: (Абрамова) Параскева Васильева

Отец ребёнка: Попов - Абрамов Василий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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