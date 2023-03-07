Мартынова (Абрамова) Анна мл
Место рождения
Дата рождения31.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1879
Отец: Попов Спиридон (Авраамов)
Мать: Попова Ирина Филиппова
Бракосочетание
08.11.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1902
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
23.01.1907
Сын: Мартынов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Мартынов Александр Васильев
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
20.05.1910
Сын: Мартынов Константин Васильев
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
03.06.1911
Сын: Мартынов Димитрий Васильев
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
25.07.1914
Сын: Мартынов Николай Васильев
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Рождение ребёнка
21.09.1915
Дочь: Ефросиния Васильева
Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров
Смерть
Неизвестно