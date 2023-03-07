Мартынова (Абрамова) Анна мл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова (Абрамова) Анна мл

Мартынова (Абрамова) Анна мл

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1879

Отец: Попов Спиридон (Авраамов)

Мать: Попова Ирина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1900

Муж: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1902

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1907

Сын: Мартынов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Мартынов Александр Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1910

Сын: Мартынов Константин Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1911

Сын: Мартынов Димитрий Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Сын: Мартынов Николай Васильев

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1915

Дочь: Ефросиния Васильева

Отец ребёнка: Мартынов Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close