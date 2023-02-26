Голенкина Ефросиния Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкина Ефросиния Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

23.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Трофим Никифоров

Мать: Агафия Иванова

Бракосочетание
25.01.1839

Муж: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1839

Дочь: (Голенкина) Анна Павлова

Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Голенкин Захарий Павлов

Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1843

Дочь: (Голенкина) Александра Павлова

Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1845

Сын: Голенкин Яков Стефанов

Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голенкин Герасим Павлов

Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вольская (Голенкина) Дария Павлова

Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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