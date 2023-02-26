Голенкина Ефросиния Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти23.02.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Трофим Никифоров
Мать: Агафия Иванова
Бракосочетание
25.01.1839
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1839
Дочь: (Голенкина) Анна Павлова
Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов
Рождение ребёнка
14.03.1843
Дочь: (Голенкина) Александра Павлова
Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов
Рождение ребёнка
08.10.1845
Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вольская (Голенкина) Дария Павлова
Отец ребёнка: Голенкин Павел Стефанов
Смерть
23.02.1888