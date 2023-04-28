Голенкин Захарий Павлов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти24.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
09.09.1864
Дочь: София Захарова
Мать ребёнка: Голенкина Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
До 1869
Мать ребёнка: Голенкина Екатерина Андреева
Бракосочетание
03.05.1871
Witnesses:Малиновский Андрей Тимофеев, Гольнев Карп Тарасов, Малиновский Тимофей Григорьев, Малиновский Василий Тимофеев | г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1912
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище