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Голенкин Захарий Павлов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

24.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Голенкин Павел Стефанов

Мать: Голенкина Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1864

Дочь: София Захарова

Мать ребёнка: Голенкина Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Голенкин Иван Захаров

Мать ребёнка: Голенкина Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.05.1871

Жена: Голенкина Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Witnesses:Малиновский Андрей Тимофеев, Гольнев Карп Тарасов, Малиновский Тимофей Григорьев, Малиновский Василий Тимофеев | г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкина Агрипина Алексеева

Смерть
24.09.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище
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