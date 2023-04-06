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Голенкин Иван Захаров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Голенкин Захарий Павлов

Мать: Голенкина Екатерина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1888

Сын: Голенкин Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Голенкин Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Голенкин Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Голенкин Александр Иванов

Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голенкина Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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