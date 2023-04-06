Голенкин Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Рождение ребёнка
22.02.1888
Сын: Голенкин Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Голенкин Александр Иванов
Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
17.10.1913
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Голенкина Мария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно