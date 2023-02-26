Голенкина Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкина Мария Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1888

Сын: Голенкин Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Голенкин Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Голенкин Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Голенкин Александр Иванов

Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенкин Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
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