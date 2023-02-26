Голенкина Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1888
Сын: Голенкин Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Голенкин Александр Иванов
Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров
Рождение ребёнка
17.10.1913
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Голенкин Иван Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно