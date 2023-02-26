Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вольский Ульян Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1842

Дочь: Пелагия Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1844

Сын: Вольский Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Вольский Иван Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1845

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Кошелева Мария Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев

Бракосочетание
25.01.1848

Муж: Иванов Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1848

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1852

Сын: Иванов Арсений Иванов

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1860

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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