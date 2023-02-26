Шалинкова - Иванова Ефимия (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Бракосочетание
22.01.1839
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1840
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
26.04.1842
Дочь: Пелагия Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
06.01.1844
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
11.08.1845
Дочь: Наталия Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Кошелева Мария Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Тимофеев
Бракосочетание
25.01.1848
Муж: Иванов Павел Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1848
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1852
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванов
Рождение ребёнка
31.01.1860
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванов
Смерть
Неизвестно