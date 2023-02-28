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Вольский Тихон Ульянов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1871

Отец: Вольский Ульян Андреев

Мать: Вольская Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Вольская Наталия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1898

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Вольская Наталия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1900

Дочь: Александра Тихонова

Мать ребёнка: Вольская Наталия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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