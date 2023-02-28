Вольский Тихон Ульянов
Место рождения
Дата рождения15.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1871
Бракосочетание
07.02.1897
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1898
Дочь: Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Вольская Наталия Николаева
Рождение ребёнка
05.04.1900
Дочь: Александра Тихонова
Мать ребёнка: Вольская Наталия Николаева
Смерть
Неизвестно