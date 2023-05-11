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Вольская Наталия Николаева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1897

Муж: Вольский Тихон Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1898

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Вольский Тихон Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1900

Дочь: Александра Тихонова

Отец ребёнка: Вольский Тихон Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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