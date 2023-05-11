Вольская Наталия Николаева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1897
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1898
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Вольский Тихон Ульянов
Рождение ребёнка
05.04.1900
Дочь: Александра Тихонова
Отец ребёнка: Вольский Тихон Ульянов
Смерть
Неизвестно