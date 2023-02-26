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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гладышев Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Зюзикова Мария Михайлова

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Гладышев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1886

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов

Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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