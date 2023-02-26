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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1855
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Зюзикова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
До 1884
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
?.05.1886
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Харитонов