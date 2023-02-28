Гладышев Афанасий Харитонов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гладышев Харитон Алексеев
Мать: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
До 1844
Мать ребёнка: Гладышева Варвара Борисова
Рождение ребёнка
06.09.1853
Сын: Гладышев Михаил Афанасиев
Мать ребёнка: Гладышева Варвара Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно