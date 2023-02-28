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Гладышев Афанасий Харитонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гладышев Харитон Алексеев

Мать: Ульяна Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Гладышев Иван Афанасиев

Мать ребёнка: Гладышева Варвара Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1853

Сын: Гладышев Михаил Афанасиев

Мать ребёнка: Гладышева Варвара Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Варвара Борисова

Смерть
Неизвестно
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