Гладышева Варвара Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1844
Отец ребёнка: Гладышев Афанасий Харитонов
Рождение ребёнка
06.09.1853
Сын: Гладышев Михаил Афанасиев
Отец ребёнка: Гладышев Афанасий Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно