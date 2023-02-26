Гладышева Варвара Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Варвара Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Гладышев Иван Афанасиев

Отец ребёнка: Гладышев Афанасий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1853

Сын: Гладышев Михаил Афанасиев

Отец ребёнка: Гладышев Афанасий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Афанасий Харитонов

Смерть
Неизвестно
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