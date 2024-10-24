Захарий Парфенович
Место рождения
Дата рождения04.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1823
Отец: Парфен Михайлович
Мать: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Бракосочетание
12.10.1841
Жена: Пелагея Ермолаевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1846
Дочь: Федосья Захаровна
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.10.1848
Сын: Андрей Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
04.08.1850
Сын: Михей Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.08.1853
Сын: Андрей Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
31.08.1855
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
08.06.1858
Сын: Тимофей Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.02.1861
Дочь: Марина Захаровна
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.03.1864
Сын: Яков Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.03.1864
Сын: Василий Захарович
Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна
Смерть
Неизвестно