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Захарий Парфенович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1823

Отец: Парфен Михайлович

Мать: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.10.1841

Жена: Пелагея Ермолаевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1846

Дочь: Федосья Захаровна

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1848

Сын: Андрей Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1850

Сын: Михей Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Андрей Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.08.1855

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1858

Сын: Тимофей Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1861

Дочь: Марина Захаровна

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1864

Сын: Яков Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1864

Сын: Василий Захарович

Мать ребёнка: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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