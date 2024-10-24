Марина Захаровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1861
Отец: Захарий Парфенович
Мать: Пелагея Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ильич
Рождение ребёнка
02.03.1882
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
22.06.1885
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
10.09.1888
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
22.07.1890
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
23.01.1897
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
06.11.1900
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Смерть
Неизвестно