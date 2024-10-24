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Марина Захаровна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1861

Отец: Захарий Парфенович

Мать: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильич

Рождение ребёнка
02.03.1882

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1885

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1888

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1890

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1897

Сын: Иванов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1900

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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