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Пелагея Ермолаевна

Место рождения

Макарино (Хряпьевский приход)

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

26.05.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.10.1841

Муж: Захарий Парфенович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1846

Дочь: Федосья Захаровна

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1848

Сын: Андрей Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1850

Сын: Михей Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Андрей Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.08.1855

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1858

Сын: Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1861

Дочь: Марина Захаровна

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1864

Сын: Яков Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1864

Сын: Василий Захарович

Отец ребёнка: Захарий Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
26.05.1868
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от головной боли

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