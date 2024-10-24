Пелагея Ермолаевна
Место рожденияМакарино (Хряпьевский приход)
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти26.05.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Бракосочетание
12.10.1841
Муж: Захарий Парфенович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1846
Дочь: Федосья Захаровна
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
13.10.1848
Сын: Андрей Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
04.08.1850
Сын: Михей Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
15.08.1853
Сын: Андрей Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
31.08.1855
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
08.06.1858
Сын: Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
15.02.1861
Дочь: Марина Захаровна
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
18.03.1864
Сын: Яков Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Рождение ребёнка
18.03.1864
Сын: Василий Захарович
Отец ребёнка: Захарий Парфенович
Смерть
26.05.1868
Причина смерти: от головной боли