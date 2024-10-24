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Яков Захарович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1864

Отец: Захарий Парфенович

Мать: Пелагея Ермолаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.10.1890

Жена: Варвара Емельяновна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Захаров Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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