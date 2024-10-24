Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения18.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1864
Отец: Захарий Парфенович
Мать: Пелагея Ермолаевна
Бракосочетание
22.10.1890
Жена: Варвара Емельяновна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1891
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
21.11.1893
Сын: Захаров Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
20.01.1896
Сын: Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
13.02.1898
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
31.10.1900
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Смерть
Неизвестно