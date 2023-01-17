рабочий посёлок Бежаницы, рабочий посёлок Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Бежаницы

Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Новоржевский уезд
4329Бежаницы, село.при колодце.35102530Церковь православная. Училище. Почтовая станция. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Бежаницкая волость
149. Бежаницы, погост, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Бежаницкий район
10617Бежаницыраб.посёлок56°59'с.ш.29°52'в.д.O-35-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Бежаницкий муниципальный район, Городское поселение Бежаницы
58604151051рп Бежаницырабочий поселок
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