Варвара Емельяновна
Место рождения
Дата рождения27.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1867
Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
22.10.1890
Муж: Яков Захарович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1891
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Захарович
Рождение ребёнка
21.11.1893
Сын: Захаров Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Захарович
Рождение ребёнка
20.01.1896
Сын: Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Захарович
Рождение ребёнка
13.02.1898
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Захарович
Рождение ребёнка
31.10.1900
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Захарович
Смерть
Неизвестно