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Варвара Емельяновна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1867

Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Мать: Прасковья Николаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.10.1890

Муж: Яков Захарович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Захаров Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Захарович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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