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Прасковья Николаевна

Место рождения

Луковищи, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.07.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Луковищи, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1867

Дочь: Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1869

Сын: Кузьма Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1872

Сын: Василий Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1874

Сын: Дмитриев Федор Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1876

Сын: Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Иван Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1883

Сын: Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1885

Сын: Рыбаков Прокофий Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Рыбаков Иван Емельянович

Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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