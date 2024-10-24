Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1866
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1867
Дочь: Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около ?.10.1869
Сын: Кузьма Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.04.1872
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.02.1874
Сын: Дмитриев Федор Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1876
Сын: Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иван Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.02.1883
Сын: Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1885
Сын: Рыбаков Прокофий Емельянович
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.04.1889
Отец ребёнка: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Смерть
Неизвестно